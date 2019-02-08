الزبيدي ينتقد وزارة الاتصالات بشأن ملف الانترنت ويدعو الى مراجعة عقود الشركات

2019/02/08 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:انتقد القيادي في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، اليوم الجمعة، أداء وزارة الاتصالات وهيئة الاتصلات على سوء إدارتهم لملف الانترنت بالعراق، فيما طالب بتحسين خدمة الانترنت للمواطن.

وقال الزبيدي في بيان تلقته "الغد برس"، إن "خدمة الانترنت في العراق تدھورت تدريجیاً حتى ساءت بشكل كبیر خلال السنوات الماضية، حيث ان تدھور خدمة الانترنت أثر سلباً على كثیر من الأعمال والمصالح والأنشطة الحكومیة".وأضاف، أن "وزارة الاتصالات وهيئة الاتصلات فشلتا في ادارتهما لملف الانترنت في العراق"، مطالباً في الوقت نفسه بـ "تحسين خدمة الانترنت في جميع محافظات العراق".وشدد الزبيدي، على ضرورة "وقوف وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات على أسباب ضعف خدمة الانترنت ومراجعة جميع العقود المبرمة مع الشركات الاهلية المزودة للخدمة، اضافة إلى العمل على تطوير مشروعها الوطني الحكومي الذي لا بد ان يكون افضل من الخدمات التي تقدمها الشركات الأهلية".ودعا الزبيدي، إلى "إيلاء هذا الملف اهمية قصوى وذلك لما يشكله الانترنت من اهمية لدى المواطن ويصرف عليه سنوياً ملايين الدولارات".

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