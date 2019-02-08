الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية غربي الانبار

2019/02/08 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على أسلحة متنوعة لعصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة/المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت المناطق المحصورة بين صحراء الانبار وصلاح الدين، تمكت من خلالها من […]

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