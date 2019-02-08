تأشيرات مصرية مستعجلة لذوي العراقيين المصابين بحادث شرم الشيخ

2019/02/08 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر مسؤول في السفارة المصرية في بغداد، بأنها اصدرت تأشيرات دخول مستعجلة لذوي المصابين العراقيين اثر حادث سير في شرم الشيخ.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} انه "تم ليلة أمس الخميس في ساعة متأخرة إصدار التأشيرات لذويهم واستلموها في الحال من السفارة المصرية في بغداد".وأضاف "كما تم إخطار مكتب الخارجية في مطار القاهرة لاستقبالهم وتسهيل الدخول صباح اليوم الجمعة للوقوف على حالة ذويهم المصابين".وكان قد لقى أمس الخميس 3 أشخاص، بينهم عراقيين مصرعهم، وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم بين حافلتي رحلات، وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر.وهرعت لموقع الحادث 20 سيارة إسعاف وعدد من القيادات الأمنية، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن اسماء العراقيين الذين لقوا مصرعهم واصيبوا في الحادث، فيما اشارت الى ان السفارة العراقية في القاهرة تتابع علاج المصابين.وأشارت الى ان الحادث "أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة تسعة آخرين".انتهى

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