2019/02/08 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عمليات بغداد تطلق حملة لإيصال ماء الشرب للمدائن

08/02/2019 16:46:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد إطلاق حملة لإيصال ماء الشرب لقاضء المدائن جنوب شرق العاصمة.

وذكر بيان للعمليات تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) انه "وتنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أطلقت قيادتنا حملة لإيصال الماء الصالح للشرب لقضاء المدائن وبهذه الحملة يثبت أبطال قواتنا المسلحة حضورهم وتفانيهم من أجل خدمة أبناء شعبنا الكريم وبمختلف الضروف والأزمات التي يمر بها بلدنا الحبيب".

وكان رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، كاظم الشمري قال أمس أن "قضاء المدائن {جنوب شرقي العاصمة بغداد} يعيش كارثة إنسانية وهنالك خمسمائة الف مواطن مهددين بالموت جراء إنقطاع المياه عنهم".

وطالب الشمري في "رئيس الوزراء الى التدخل الفوري والحضور شخصياً إلى المدائن لكي يطلع على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين وكمية الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة انقطاع الماء ليس فقط عن الشرب والاستخدام اليومي وإنما عن الحيوانات والأراضي الزراعية ومختلف المشاريع الزراعية والصناعية من حقول دواجن وبحيرات أسماك مما يهدد بكارثة بيئية كبيرة".

ولفت الى، ان "تقديرات خلية الأزمة تشير إلى أن الوضع سيستمر إلى ما لايقل عن خمسة أيام أخرى وهذا يعني مرور ما يقارب الأسبوعين من انقطاع تام ونهائي للمياه".

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