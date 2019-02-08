السعودية تهدد وبريطانيا تتدخل لمنع قرار صادم من الاتحاد الأوروبي

2019/02/08 | 17:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن شعار "الموت لأمريكا" في بلاده، موجه ضد النخبة مثل الرئيس دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وذكر خامنئي أثناء اجتماعه مع قادة سلاح

بغداد اليوم - بغداد

انتقد القيادي في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، اليوم الجمعة، أداء وزارة الاتصالات وهيئة الاتصلات على سوء إدارتهم لملف الانترنت بالعراق، فيما طالب بتحسين خدمة الانترنت للمواطن.

وقال الزبيدي في بيان تلقت "بغداد اليوم&q

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