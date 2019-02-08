2019/02/08 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية دعت اليوم لاول مرة عائلة الكاتب والروائي علاء مشذوب، إلى تنظيم تظ(اهرة للمطالبة بالكشف عن منفذي العملية في كربلاء.حيث كشف نجله مصطفى علاء مشذوب، في منشور على حسابه في فيسبوك تابعته اليوم الثامن بعنوان (لنشارك معا)، “ايها العراقيون الاحرار، ايها العراقي الوفي، عدم خروجك يوم السبت 9 شباط 2019، للت(ظاهرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رسالة من عائلة علاء مشذوب الى العراقيين صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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