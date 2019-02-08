النائب الاول لرئيس البرلمان يدعو الداخلية الى تفعيل نشاط مديرية حماية الاسرة والطفل

2019/02/08 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اليوم الجمعة، وزارة الداخلية الى تفعيل نشاط مديرية حماية الاسرة والطفل وعدم التهاون مع قضايا العنف التي كون

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