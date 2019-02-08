الاعلان عن تحرير فتاة ايزيدية من سوريا و أخريات في طريقهم إلى شنگال

2019/02/08 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال أعلن الناشط الأيزيدي علي حسين الخانصوري اليوم الجمعة 08.02.2019 عن تحرير فتاة ايزيدية من سوريا .حيث قال الخانصوري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ال”فيس بوك” انه بعد متابعة لعدة أشهر تمكنا اليوم من إعادة الفتاة المختطفة “سوسن” إلى ذويها .و اضاف الخانصوري ان سوسن خطفها داعش منذ […]

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