مسيحيّون ومسلمون شبك يعيشون يوما كاملا لإيقاف العنف في برطلة

2019/02/08 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقام مركز شباب برطلة لمنع النزاع تدريبا وجلسة وفعاليات متنوعة لمجموعة من طلبة الإعدادية للمسلمين الشبك والمسيحيين في ناحية برطلة.بدأ النشاط بالتعارف بين الطلبة والتعريف عن المشروع وأهدافه ، وحول إفتتاح هذا المركز ليكون نقطة لبداية التغيير الإيجابي ، ومن ثمّ تم […]

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