ضبط ثمان سيارات دون الموديل في أم قصر

2019/02/08 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، إن" السلطة الجمركية / جمرك ام قصر الشمالي ضبطت، اليوم، بالتعاون مع شعبة استخبارات الميناء حاويتين حجم ٤٠ قدم تحتوي على ثمان سيارات دون الموديل غير المسموح بدخولها إلى العراق".

وأضافت الهيئة بحسب البيان، انه" تم الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها للقضاء".

انتهى..م.ر

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