سورية تقرر تخفيض الحجم العددي لجيشها

2019/02/08 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المصادر، في الإشارة إلى صدور أمر رئاسي يتيح نقل فئة محددة من العسكريين المنتسبين إلى القوات المسلحة السورية إلى الاحتياط، إن سوريا تبدأ تخفيض جيشها منذ الخامس عشر من شباط 2019.واعتبرت الصحيفة قرار وزارة الدفاع السورية الذي وافق عليه رئيس الجمهورية بشار الأسد بشأن تمكين عسكريين من التحول إلى الاحتياط، دليلا على انطلاق تطورات إنسانية وسياسية إيجابية في سوريا.وعلى الصعيد ذي الصلة عبرت صحيفة روسية عن شكوكها في إمكانية رحيل القوات الأمريكية التي تتواجد في سوريا دون موافقة السلطات السورية، في أقرب وقت، مشيرة إلى أن التحالف الأمريكي يكثف قواته في جنوب شرق سوريا.انتهى ع.س

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