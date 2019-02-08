نائب: رؤساء الكتل السياسية يجدون انفسهم اكبر من الحضور لجلسات البرلمان

2019/02/08 | 17:23

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان اصحاب المناصب السابقة ورؤساء الكتل يجدون انفسهم ...

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