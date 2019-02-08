مصر تنجح في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

2019/02/08 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة 8 فبراير/ شباط قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

وأضاف حافظ، أنه من المنتظر أن يعتمد القادة الأفارقة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ذلك القرار خلال اجتماعهم يوم 11 فبراير 2019 في إطار اجتماعات القمة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تتويجاً للجهود التى بذلتها وزارة الخارجية والأجهزة الفنية المختصة لا سيما وزارة التعليم العالى والبحث العلمي للترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل استعرض الإمكانيات الفنية المصرية، ومدى استعداد مصر لإتاحتها لخدمة الأهداف التنموية الأفريقية، وهو ما انعكس فى تصدر مصر لقائمة الدول المتنافسة لاستضافة الوكالة مع كل من نيجيريا وإثيوبيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن سامح شكري، وزير الخارجية حرص فى كلمته أثناء النقاش على التأكيد على أن سعادة مصر باستضافة الوكالة تنطلق من ثقة تامة فى قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية وفقا لأجندة أفريقيا 2063.

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