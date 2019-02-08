شكري يلتقي وزير خارجية الجابون لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأفريقية

2019/02/08 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استيقظ المصريون صباح اليوم الأربعاء على صوت الرعد والبرق، المصحوب بالأمطار مع استمرار موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال المناخية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة وموجة الصقيع والشبورة المائية على كافة الطرق الفرعية والرئيسية بعدد من المحافظات المصرية.

المصريون يستيقظون على أصوات الرعد والبرق وهطول الأمطار

وتسبب سوء الأحوال المناخية في تعطل نسبي بحركة النقل والمواصلات لصعوبة الرؤية على الطرق الفرعية والرئيسية المطلة على الترع ومصبات نهر النيل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من طقس اليوم وعلى مدار أسبوع كامل، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وكانت الأمطار في محافظة الإسكندرية وفقا لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء ٥ فبراير وحتى الخميس ٧ فبراير ، بأنه من المتوقع سقوط أمطار قد تؤدي إلى السيول على سيناء والسويس ووسط الصعيد ، وتقل شدتها على شمال الصعيد والوادي الجديد وشرق الدلتا ، أما يوم الخميس فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد .

وزارة الكهرباء ترفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

وفي السياق ذاته قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالاستعدادات اللازمة لمواجهة التقلبات المناخية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي والحفاظ على سلامة المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة د.



أيمن حمزة أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت كل الاستعدادات لمواجهة التقلبات المناخية التي تمر بها البلاد والتوقع بسقوط أمطار وعواصف رملية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس كالأتي:

السواحل الشمالية الشرقية شمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية، وعلى السواحل االغربية من 18 إلى 17 درجة مئوية، وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية، وعلى محافظات شمال الصعيد من 21 إلى إلى 20 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب سيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسادة المسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول.

تحذيرات وارشادات من خبراء السيارات في مصر

وفي مثل هذه الظروف السيئة للطقس تضع الغد روشتة السلامة المهنية التي نصح بها خبراء السيارات في مصر.

وحذر المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، من سؤء الأحوال الجوية مشددا على ضرورة انتظام أعمال الصيانة في المراكز المعتمدة، وكذلك التأكد من صلاحية الاطارات على قبل السير على الطرق، مع عمل دوران للاطارات من الخلف ومن الأمام، وعدم نسيان الاطار الاحتياطي.

وشدد عسكر، في تصريحات خاصة لـ«الغد» على ضرورة تبيدل الإطارات كل 10 ألاف كيلو متر، وذلك لضمان السلامة المهنية لقائد المركبة على الطريق، وتوخي الحذر من السرعات العالية أثناء السير لا سيما والطرق المفتوحة والسريعة كالطريق الصحراوي لعدم الوقوع في خطأ التأثير على قوة السرعة الفرملية والتي تزيد من مسافة الايقاف على الطرق بسبب الأمطار.

وأوضح عسكر، أن السرعات التي يجب اتباعها في مثل هذه الظروف الجوية 60 إلى 70 كيلوا مترا مع مراجعة مساحات الزجاج وتغيرها إذا لزم الأمر وذلك لرؤية جيدة لقائد المركبة،لافتا أن الفوانيس الأمامية والخلفية لها أكثر من ميزة في مثل هذه الظروف السيئة، حيث تساعد على توضيح الرؤية لقائد المركبات الأخرى على الطرق.

ونصح عسكر، باستخدام «الانتظار الرباعي» أثناء القيادة الليلية على الطرق السريعة كي يتنبه قائدي المركبات من خطر الحوادث من شأنها أن تجعل السيارة كالصندوق الأسود وقد تؤدي الى حوادث كارثية لا يحمد عقباها، وكذلك من سلامة «منظومة الفرامل» وهي واحدة من اهم الأشياء التي يجب التأكمد منها قبل السير في أجواء ممطرة، كتيل فرامل وطنابير وخراطيم فرامل لضمان عدم حدوث تلفيات في اخدى هذه الخراطيم قد تؤدي إلى تسريب زيت الفرامل تكون وهي أحد أسباب ارتفاع معدلات الحوادث في مصر.

وتابع عسكر،: «اتخاذ الحذر والحيطة من ركوب الأطفال في المقعد الأمامي، بدون «كرسي الطفل» أو حزام الأمان، حيث لوحظ في الأونة الأخيرة أن بعض السيدات يضعن الأطفال أمامهم وهم يقودن السيارة.

وقررت هيئة ميناء الإسكندرية وقف التحركات داخل الميناء مساء اليوم، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، كما تواصل هيئة الميناء حركة الشحن والتفريغ بميناءى الإسكندرية والدخيلة على كافة الأرصفة بشكل طبيعى.

كما أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استعدادها لاستقبال الأمطار والسيول المتوقع سقوطها على محافظات الجمهورية خلال فترة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، حيث تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال هيئات ومصالح الوزارة المختلفة للتعامل مع الموقف عن طريق عدد من الإجراءات المتبعة.

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