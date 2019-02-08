اليورو يتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 4 أشهر

2019/02/08 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقرت العملة الأوروبية الموحدة خلال تعاملات اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 4 أشهر مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي داخل دول منطقة اليورو.





وبحلول الساعة 12:50 مساءً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1341 دولار، لكنها تتجه لتسجيل هبوط بنحو 1.2% خلال الأسبوع الحالي.





وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% مُسجلة 0.8747 إسترليني.





وعلى مدار الأسبوع الجاري تلقى اليورو بيانات اقتصادية سلبية، حيث خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو داخل منطقة اليورو والدول الأعضاء، محددة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي قد تهدد زخم النمو هناك.





وتتوقع المفوضية الأوروبية في الوقت الجاري نمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال العام الجاري و2020 بنحو 1.5% و1.7% على الترتيب، مقابل التقديرات السابقة عند 1.9% و1.8%.





وفي إيطاليا فإن تقديرات النمو عن العام الجاري تعرضت للخفض الحاد عند 0.2%، مقابل التوقعات السابقة بـ1.2%.





وأوضح بيان المنظمة أن النشاط الاقتصادي تدهور في النصف الثاني من 2018، مع تباطؤ التجارة الدولية، إلى جانب استنزاف حالة عدم اليقين الثقة والإنتاج داخل بعض الدول الأعضاء.





وحدد التقرير حالة عدم اليقين والتوترات التجارية التي تضغط على الثقة كأحد مسببات تباطؤ النمو، كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني من المحتمل أن يتباطأ بشكل حاد بأكثر من المتوقع.





كما أظهرت بيانات اقتصادية في الأسبوع الجاري أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال يناير الماضي تراجع لأدنى مستوى في خمس سنوات ونصف وللشهر الخامس على التوالي عند 51 نقطة.





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