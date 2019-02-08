عوائد السندات الأمريكية تتراجع مع ترقب التطورات التجارية

2019/02/08 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين للتطورات الجديدة بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





ويترقب المستثمرون منذ بداية العام الحالي الوضع بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط آمال بإمكانية إحراز تقدم في المسألة التجارية قبل انتهاء الهدنة التجارية في الأول من مارس القادم.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بالأمس بأنه لا يتوقع الاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج قبل الموعد النهائي في 1 مارس.





وفي الوقت نفسه، فإن تقارير نشرتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تقوم واشنطن بزيادة التعريفات على وارداتها من السلع الصينية بنهاية موعد الهدنة كما كان مخطط سابقاً.





كما أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قال إن هناك مسافة كبيرة يجب قطعها في المحادثات التجارية مع بكين قبل التوصل لصفقة تجارية.





وبحلول الساعة 1:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.64%.





كما هبطت عوائد سنددات الخزانة بالولايات المتحدة التي يحل موعد سدادها بعد 30 عاماً إلى 2.985% بعد أن كانت تتجاوز 3% في وقت سابق من التعاملات.





فيما استقر العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل عامين عند مستوى 2.479%.





يذكر أن هناك علاقة عكسية تربط بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون.





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