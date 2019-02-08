2019/02/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاوي يرد على كتاب البرلمان العراقي

خبر عاجل

علاوي يرد على كتاب البرلمان العراقي

كلمات دالّة :

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يرد على كتاب البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يرد على كتاب البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).