مصرع 10 وإصابة آخرين في حريق بمقر نادي

2019/02/08 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل لقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في حريق نشب بنادي "فلامينغو" البرازيلي لكرة القدم، بالعاصمة ريو دي جانيرو. وقالت إدارة الدفاع المدني، إنّ الحريق "اندلع في منطقة تدريب تابعة للنادي، عند الساعة الخامسة فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)"، حسب "أسوشيتيد برس". وبينما لم تكشف الدفاع المدني عن هوية الضحايا، قالت إن أعمار المصابين هي 14، و15، و16 عاماً. بدورها أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنّ الحريق بدأ في إحدى غرف نوم اللاعبين الصغار، وحتى الساعة (11:47 ت.غ) لم تعلن السلطات عن سبب الحريق. و"فلامنغو" نادي كرة قدم برازيلي تم تأسيسه عام 1895، ويلعب في دوري الدرجة الأولى، وهو أحد أعرق الأندية على مستوى العالم.

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