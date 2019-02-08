الكمارك:ضبط ٨ سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي

2019/02/08 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت السلطة الكمركية / كمرك ام قصر الشمالي اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٢/٨ بالتعاون مع شعبة استخبارات الميناء من ضبط حاويتين حجم(٤٠)قدم تحتوي على ثمان سيارات دون الموديل الغير مسموح بدخولها إلى العراق .

وافادت الهيئة في بيانها الى انها اتخذت الاجراءات القانونية بحقها واحالتها للقضاء “.

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تعلن يوميا عن أحباطها لمحاولات تهريب مختلفة والتي يحاول ضعاف النفوس القيام بها من أجل مكاسبهم الخاصة متناسين السلطات الرقابية ودورهم الفعال في ردعهم.

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