البنتاغون: داعش لا يزال قوة إرهابية قاتلة في سوريا والعراق

2019/02/08 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لوزارة الدفاع الاميركية البنتاغون، الجمعة، عن قيام تنظيم داعش بإعادة تشكيلاته في العراق أسرع مما في سوريا، فيما اشار التقرير الى ان خمسين مقاتلا من الاجانب ينضمون شهريا للتنظيم.وقال التقرير في تصريح، إن "حركة داعش بدأت تنمو بشكل خطير وفي العراق بوتيرة أسرع مما هي عليه في سوريا".

وأضاف، ان "الانسحاب المزمع للقوات الامريكية من المنطقة يمكن ان يسمح لداعش باستعادة الأرض بسرعة".

واوضح التقرير، ان "غياب الضغط العسكري المستمر، يمكن ان تستعيد داعش الارض في غضون ٦ الى ١٢ شهرا في حال لم تأخذ حكومتا العراق وسوريا بالاعتبار الادعاءات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية والدينية".

وتابع، انه "في الوقت الحالي، تجدد داعش وظائف وقدرات حاسمه بشكل أسرع في العراق منها في سوريا".

ويصف التقرير تنظيم داعش، بأنه "قوه محصنه من خلال القتال والذي يجذب حوالي 50 مقاتلا أجنبيا جديدا كل شهر ولا تزال المجموعة تدر دخلا كبيرا في سوريا من خلال التجارة بالنفط ورفع الضرائب والأنشطة الإجرامية مثل الابتزاز والخطف في المناطق التي تتحكم فيها خاصة بالمناطق الريفية الموجودة فيها".



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