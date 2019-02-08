بعد العثور على جثته.. نادي نانت الفرنسي يكرّم سالا بحجب رقم 9 الذي يرتديه

2019/02/08 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن نادي نانت الفرنسي، الجمعة، حجب القميص رقم 9، وعدم ارتدائه في المستقبل من قبل اي لاعب، تكريمًا للاعب الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا.وقال نانت في تغريدة تابعها “ناس” على حسابه في موقع “تويتر” اليوم (8 شباط 2019)، “لأن إيمليانو سالا سيكون أبدًا جزءًا من الأساطير التي كتبت التاريخ العظيم لنادي نانت، […]

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