استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال شرق غزة

2019/02/08 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد طفل فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “استشهد الطفل حسن إياد شلبي 14 عاما جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، بينما أصيب 8 آخرين خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق قطاع غزة”.

وفي السياق ذاته، قال القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان: “الإرهاب والقتل لن يمنعنا من مواصلة دربنا في طريق الحرية وكسر الحصار”.

وأضاف رضوان: “هذه الجماهير خرجت لتقول للعالم لن نساوم على كسر الحصار عن قطاع غزة”.

وبدأ الفلسطينيون، بعد عصر اليوم، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة والأربعين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وقررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، إطلاق شعار (لن نساوم على كسر الحصار) على فعاليات هذه الجمعة، داعية المواطنين إلى أوسع مشاركة فيها.

وشددت الهيئة على أن “خطوة كسر الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة شعبنا خطوة مطلوبة وضرورية، يجب أن نسعى لتحقيقها كمطلب عاجل لابد منه لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا، كخطوة على طريق انجاز أهدافنا الاستراتيجية”.

جدير بالذكر أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار انطلقت في 30 مارس العام الماضي، حيث ارتقى خلالها 254 شهيدا فلسطينيا فيما أصيب ما يزيد عن 26 ألف آخرين بجراح متفاوتة.

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