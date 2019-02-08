2019/02/08 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم مختلفة

08/02/2019 17:43:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على 12 متهما بجرائم مختلفة بينها الخطف والقتل العمد في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "قـــوة مـــــن لواء المشاة (45) تمكنت من اعتقال (3) متهمين وفق المادة (444/جرائم السرقة) في منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اعتقلت قوة من لواء المشاة (42) متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في منطقة التويثة جنوبي بغـــداد"، مشيرة الى أن "قــوة من اللواء السادس شرطة اتحادية تمكنت مـن اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (406/القتل العمد) ضمن منطقتي (حي الشهداء، حي الجهاد) بالإضافة الى اعتقال متهم ثالث وفق المادة (292/تزوير) ضمن منطقة حي الجهاد/المخابرات من قبل القوة نفسها".

وأضاف، أن "قوة من لواء المشاة (54) تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (422/جرائم الخطف) ضمن منطقتي الطوبجي والمنصور ومتهم ثالث وفق المادة (456/النصب والاحتيال) في منطقة الوشاش من قبل القوة نفسها"، مبينا أن "متهمين اثنين وفق المادة (442/جرائم السرقة) تم اعتقالهما في منطقة الشعلة من قبل قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية".

وأشار اعلام قيادة عمليات بغداد، الى أن "جميع المتهمين تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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