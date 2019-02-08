عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم مختلفة

2019/02/08 | 17:51

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على 12 متهما بجرائم مختلفة بينها الخطف والقتل العمد في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "قـــوة مـــــن لواء المشاة (45) تمكنت من اعتقال (3) متهمين وفق المادة (444/جرائم السرقة) في منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اعتقلت قوة من لواء المشاة (42) متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في منطقة التويثة جنوبي بغـــداد"، مشيرة الى أن "قــوة من اللواء السادس شرطة اتحادية تمكنت مـن اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (406/القتل العمد) ضمن منطقتي (حي الشهداء، حي الجهاد) بالإضافة الى اعتقال متهم ثالث وفق المادة (292/تزوير) ضمن منطقة حي الجهاد/المخابرات من قبل القوة نفسها".

وأضاف، أن "قوة من لواء المشاة (54) تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (422/جرائم الخطف) ضمن منطقتي الطوبجي والمنصور ومتهم ثالث وفق المادة (456/النصب والاحتيال) في منطقة الوشاش من قبل القوة نفسها"، مبينا أن "متهمين اثنين وفق المادة (442/جرائم السرقة) تم اعتقالهما في منطقة الشعلة من قبل قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية".

وأشار اعلام قيادة عمليات بغداد، الى أن "جميع المتهمين تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بحادث سير، شمالي بعقوبة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاث مركبات بينها شاحنة تصادمت، عصر اليوم، على طريق الاسود (10كم شم

بغداد اليوم _ نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القاء القبض على "ارهابي" وضط مخبأ للاسلحة والصواريخ في الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر قيادة الفرقة 20 وبالتعاون مع

بغداد اليوم-بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، 08 شباط، 2019، القاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب شمالي بابل.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على ضوء معلومات إستخبارية دقيقة

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