القوات الامنية تعثر على اسلحة وذخائر وعتاد غربي الانبار

2019/02/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على أسلحة متنوعة لعصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية

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