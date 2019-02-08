2019/02/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب في تعاملات الجمعة، بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفعل مخاوف من حرب تجارية.. الذهب يرتفع في معاملات اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفعل مخاوف من حرب تجارية.. الذهب يرتفع في معاملات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).