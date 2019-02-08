2019/02/08 | 17:54

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مصادر فلسطينية : استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوب قطاع غزة

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مصادر فلسطينية : استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوب قطاع غزة

الجمعة 8 فبراير 2019 - 17:41

مصادر فلسطينية : استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية : استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوب قطاع غزة

يتبع...

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