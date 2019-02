2019/02/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر توج ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، تفوقه مع الفريق هذا الموسم بالحصول على جائزة لاعب شهر يناير بالدوري الإنجليزي.راشفورد يعتبر من أهم العناصر الحاسمة للشياطين الحمر، منذ تولي أولي سولشار المهمة في ديسمبر الماضي.

ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة الجماعية بسبب الإصابة

وجاء مستوى اللاعب في قمة عطائه خلال شهر يناير الجاري، ليصبح الأفضل في البريميرليج.



اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

وتمكن صاحب الـ21 عاماً من تسجيل 6 أهداف في 8 مباريات لعبها تحت قيادة سولشار.

Presenting the @PremierLeague Player of the Month for January: @MarcusRashford! 🏆 #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/3iyZp8Ulz1— Manchester United (@ManUtd) February 8, 2019وقال راشفورد عن مدربه بعد الفوز بالجائزة:"وجوده حولنا يمثل مساعدة كبيرة لي ولجميع لاعبي الفريق".

وأضاف:"يمتلك خبرة كبيرة جداً ودائماً يساندنا في الأوقات الجيدة والصعبة أيضاً".

عاجل - وفيات وإصابات بسبب حريق في مقر فلامينجو

وكان راشفورد قد واصل تألقه بقميص الشياطين الأحد الماضي، بتسجيل هدف الفوز في شباك ليستر سيتي ببطولة الدوري.

وينضم المهاجم الشاب لمدربه أولي سولشار، والذي حصل هو الآخر على جائزة مدرب الشهر في البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راشفورد يتوج تألقه مع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راشفورد يتوج تألقه مع مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).