ضمن فعاليات معرض الكتاب.. رابطة المصارف تقيم ندوة المحكمة الاتحادية العليا

2019/02/08 | 18:00

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية ندوة المحكمة الاتحادية العليا "المهام والانجازات" ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض بغداد الدولي للكتاب ٢٠١٩ والمقام على ارض معرض بغداد الدولي تحت شعار "كتاب واحد اكثر من حياة" .

وكان المحاور في ندوة اليوم انمار الحديثي، فيما تخللت الجلسة كلمة تعريفية للباحث في القضاء الدستوري القاضي سالم روضان الموسوي عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والمهام التقي تقوم بها والانجازات التي حققتها خلال فترة عملها، كما تحدث عن تاريخ القضاء العراقي والمحاكم وارتباطها بالحياة اليومية، في حين كانت هناك مناقشات من الحضور المهتمين والمختصين بالشأن القانوني.

وشهدت الندوة حضورا لمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ونقيب المحاميين احلام اللامي والمتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار.

ودعا رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل خلال مداخلة له، مجلس القضاء الاعلى الى تحديث القوانين والنظم الالكترونية من اجل مواكبة الحداثة والتطور الذي يشهده العالم.

وأجاب القاضي سالم روضان بأن المجلس يعمل على هكذا قوانين ومن ضمنها قانون التوقيع الالكتروني، وقوانين اخرى تتعلق بالقرصنة الالكترونية لمواقع الدولة الرسمية، وبعدها اجاب ايضا على استفسارات وتساؤلات الحاضرين بشأن القضاء ومهمام المحكمة الاتحادية .

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