وزير ألماني يحذر من ضغوط التباطؤ الاقتصادي على فائض الموازنة

2019/02/08 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفض وزير المالية الألماني المخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو تراجع اقتصادي خطير على الرغم من تزايد إشارات ضعف النمو بمنطقة اليورو، لكنه في الوقت نفسه حذر من أنه قد يضع حداً لفائض الموازنة.





وكانت المفوضية الأوروبية خفضت توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال العام الحالي إلى 1.1% مقابل التوقعات السابقة والبالغة 2.8%.





وقال أولاف شوليز في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، إن من شأن وتيرة نمو اقتصادي أبطأ أن تؤدي إلى عوائد ضريبية أقل وبالتالي تزايد الضغوط على الفائض الضخم بموازنة البلاد.





وذكر الوزير الألماني أنه يمكن تحمل العديد من الأشياء لكن ليس كل شيء وليس في نفس الوقت.





وفي مذكرة صادرة عن وزارة المالية الألمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، فإنه من المتوقع أن تواجه برلين عجزاً بالموازنة يتجاوز 28 مليار دولار بحلول عام 2023.





وبحسب أحدث بيانات اقتصادية، فإن اقتصاد ألمانيا انكمش خلال الربع الثالث من العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015 بالقراءة النهائية.





وأوضح شوليز أن الاقتصاد الألماني يواصل التقدم بالاتجاه الصاعد كما أن معدلات الوظيف عند مستويات ملحوظة مرتفعة.





وتابع: العديد من الشركات واثقة للغاية بشأن توقعاتهم المستقبلية.





وكشفت بيانات رسمية بالأمس أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بشكل مفاجئى خلال شهر ديسمبر الماضي للمرة الرابعة على التوالي.





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