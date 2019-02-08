موجة من الثلوج الكثيفة تبدأ بالتساقط في اقليم كوردستان

2019/02/08 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الجمعة ان موجة من الثلوج بدأت تتساقط بشكل كثيف جدا على جبال في الاقليم.

وقالت المديرية في بيان لها، انه بعد ظهر اليوم الموافق 8/2/2019 وكما كان متوقع فان الثلوج بدأت تتساقط بشكل كثيف جدا على بعض الجبال في اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الثلوج الكثيفة جدا بدأت تتساقط على في المناطق المحيطة بإدارة "ڕاپـڕین" وقضاء رانية، و راوندوز، وكركوك، وحاجي عمران، وبعض الجبال في الاقليم.

واردف البيان ان يوم غد التاسع من شهر شباط فان الغيوم ستغطي سماء اقليم كوردستان بشكل تام مع تساقط متقطع للثلوج في المناطق الجبلية مع هطول الامطار والذي سيقل تأثيره مع الساعات المتأخرة من ليلة غد.

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