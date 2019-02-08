علاوي يرد على كتاب البرلمان العراقي: الحلبوسي يتعامل مثل صدام حسين

2019/02/08 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف "الوطنية" كاظم الشمري يوم الجمعة بشدة الكتاب الصادر من البرلمان العراقي والموجه الى زعيم الائتلاف اياد علاوي بما يخص تغيبه عن الجلسات، مشبهة رئيس البرلمان برئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال الشمري في بيان اليوم، ان "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تداولت كتاباً منسوباً الى رئيس مجلس النواب يخص اياد علاوي دون ان يصدر عن مكتبه او عن المتحدث الرسمي باسمه اي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم، والذي لم يصل رسمياً الى ائتلاف الوطنية او نوابها او مكتب علاوي، في أسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته واملاءاته عبر الاعلام".

واضاف "لقد استغل بعض المغرضين ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الاخرين، تصدوا لنظام صدام واسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام، وكما يبدو ان الحلبوسي قد نسي دور علاوي وامام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للانبار".

واردف الشمري انه "في كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين بانه يجب ان يقطع راتب علاوي، تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع اعضاء مجلس النواب مجتمعين".

وبين ان "امتناع علاوي عن حضور جلسات البرلمان -للأسف- جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض ان يكون اميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي".

وتابع الشمري بالقول انه "عندما يتراجع عن اسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في ادارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على اداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب".

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