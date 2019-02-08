ائتلاف الوطنية: الحلبوسي تعامل بـ'ازدواجية' في ادارته للجلسات ولهذا السبب امتنع علاوي عن الحضور

2019/02/08 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:ردت الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، اليوم الجمعة، على تنبيه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لرئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي بشأن عدم حضوره لجلسات البرلمان.وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان تلقته "الغد برس"، "تداولت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كتاباً منسوباً الى رئيس مجلس النواب يخص اياد علاوي دون ان يصدر عن مكتبه او عن المتحدث الرسمي باسمه اي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم، والذي لم يصل رسمياً الى ائتلاف الوطنية او نوابها او مكتب علاوي، في أسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته واملاءاته عبر الاعلام" بحسب قوله.

وأضاف "لقد استغل بعض المغرضين ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الاخرين، تصدوا لنظام صدام واسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام، وكما يبدو ان الحلبوسي قد نسي دور علاوي وامام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للانبار".ولفت الشمري الى انه "وفي كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين بانه يجب ان يقطع راتب علاوي، تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع اعضاء مجلس النواب مجتمعين".وأوضح، ان "علاوي لايطلب المال والجاه وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله من اجل شعب العراق الكريم، وان امتناعه عن حضور جلسات البرلمان -للأسف- جاء بسبب ضرب رئيسه (الحلبوسي) للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض ان يكون اميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي الكريم، وعندما يتراجع عن اسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في ادارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على اداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب".وتابع الشمري ان "علاوي كان وما يزال طوال الفترة الماضية يواصل عمله على خدمة العراق وشعبه العظيم وحكومته وطنياً واقليمياً ودولياً، ولم يبخل بجهد إلا وبذله من اجل خدمة الوطن وسلامته".وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي أصدر "تنبيهاً" خطياً الى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يطالبه فيه بالحضور الى جلسات البرلمان وعدم تكرار الغياب، وقال إنه بخلاف ذلك، سيضطر البرلمان الى التصويت على إقالته.

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