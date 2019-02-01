فتاة امريكية تجري عملية لإضافة ثدي ثالث

2019/02/08 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أحدثت هذه الفتاة ضجة عبر الانترنت..



فالأمريكية التي تُدعى ياسمين تريدفيل وتبلغ من العمر 20 عاماً قالت إن لديها ثدياً ثالثاً..



في حين حقق تسجيلها الذي نشر على اليوتيوب أكثر من مليون مشاهدة كما أصبحت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي عالمية.

بسبب تجربتها البائسة مع الحب والرجال، إتخذت اخصائية المساج البريطانية جاسمين تريدفيل قراراً بعدم مواعدة الذكور مرة أخرى، وحتى تتأكد من تحقيق هدفها، قامت بإجراء عملية إضافة ثدي ثالث بحيث تصبح غير جذابة بأعينهم.هذا القرار لم يكن تنفيذه سهلاً أبداً، حيث اضطرت جاسمين لزيارة حوالي خمسين طبيباً قبل أن يرضى أحدهم بالقيام بهذه العملية الشاذة والغير اعتيادية، إضافة إلى ذلك أجبرت على توقيع إتفاقية بعدم الكشف عن اسم الطبيب وهويته للأبد، ودفعت في مقابلها 20 ألف دولار.ويبدو أن ظهورها بثدي ثالث لم يجعلها غير مقبولة بالنسبة للرجال فقط، بل أن عائلتها قررت مخاصمتها، بداية من والدتها التي هرولت لمجرد رؤيتها وحرضت والدها وأختها على مقاطعتها للأبد.وتقول جاسمين “أعرف أنهم يعتقدون بأن مظهر جسدي الحالي يخجلهم ويشعرهم بالعار تجاهي، لكنهم سيتقبلونه في المستقبل.





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