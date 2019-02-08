بالفيديو .. كايلي جينر شقيقة كيم كردشيان تطلق ماركتها الخاصة بالملابس الداخلية

2019/02/08 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باتت الشقيقة الصغرى لكيم كارداشيان في السنوات الثلاث الأخيرة، رقماً صعباً في عالم الشهرة والجمال.

فبعدما أطلقت علامتها التجارية الخاصّة في عالم مستحضرات التجميل، ها هي اليوم تطلق ماركتها الخاصّة للملابس الداخلية.

فقد نشرت كايلي صوراً لها مرتدية تصاميم داخلية مثيرة جداً وكتبت في التعليق اسم صفحة متجرها الالكتروني على انستغرام “thekylieshop”.

واللافت أنّ أسلوب جينر في حياتها اليوميّة انعكس على تصاميم الملابس الداخلية لأنّها مثيرة وجذابة للغاية.

يُذكر، أنّ لمتجر كايلي الجديد موقع الكترونيّ قيد الإنشاء سيتم إطلاقه بعد 20 يوماً، وهو “KylieJennerShop.com”.

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