رابطة المصارف الخاصة تقيم ندوة

2019/02/08 | 18:24

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية اليوم الجمعة ندوة "مبادرات شبابية مضيئة" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض بغداد الدولي للكتاب ٢٠١٩ والمقام تحت شعار "كتاب واحد اكثر من حياة" والمقام على ارض معرض بغداد الدولي.

وبدأت الندوة بكلمة تعريفية للمدير التنفيذي لمنظمة "نور على نور" الانسانية ايمن سلمان عن أهداف وخطط منظمته لمساعدة المحتاجين والمتعفيفين، وايضا كلمة تعريفية لرئيس أكاديمية محاربين السرطان تالة معن.

وشهدت الندوة حضور محافظ البنك المركزي علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ووزارة التخطيط العراقية متمثلة بناطقها الرسمي عبدالزهرة الهنداوي ونقيب المحاميين العراقيين احلام اللامي والمتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار.

وتحدثت تالة عن تجربتها في منظمة محاربين السرطان في البصرة وفكرة إقامة هذا المشروع والهدف من اقامتها، مؤكدة ان تمويل الاكاديمية هو تمويل ذاتي بالرغم من العروض الكثيرة من التمويل، ولكن فضلت ان يبقى التمويل ذاتي من اجل الحفاظ على اهداف الاكاديمية.



كما تحدثت عن اكبر المشاكل التي يواجهها الاطفال وهي عدم تقبلهم في المجتمع وقلة الوعي وعدم اعطاء القيمة الحقيقية لهؤلاء الاطفال.

ولفتت تالة خلال الندوة الى ان الأطفال في الاكاديمية لديهم العديد من المواهب مثل الرسم والنحت، وعدد من الفنون الأخرى، مشيرة الى انها تعمل على صقل مواهب هؤلاء الأطفال من اجل ان يصبحوا فعالين في المجتمع.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة نور على نور مصرف اشور الدولي كان يخصص مساعدات انسانية لغاية عام 2017 عندما انشأت منظمة "نور على نور" الإنسانية، واشار الى المشاريع والاعمال التي تقوم بها المنظمة في دعم الناس الفقراء وانتشالهم من الواقع المزري.

كما اكد ان المنظمة اطلقت دورة مجانية لدراسة الجدوى للذين يبحثون عن فرص عمل، ومساعدتهم في الحصول على قروض من خلال مبادرتي تمويل وتمكين،لان عدم نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو عدم دراستها بشكل صحيح او عدم وجود دراسة جدوى حقيقية.

واعتبر ان الهدف من إعطاء القروض هو بناء حياة جديدة عملية للمستفيد منها وتوفير مصدر رزق دائم له.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في مداخلية له إن موضوع تمكين الشباب يحدث من خلال دعم المشاريع وتوفير فرص العمل للمئات منهم، كما حصل في مشروع "الق بغداد" الذي استطاع تشغيل المئات.

كذلك بادر البنك المركزي في توفير الرحلات المدرسية لعدد من المدارس، وبدورها أيضا قامت بتشغيل عدد من العاطلين، لان الهدف هو فتح افاق للشبان العاطلين والخريجين من خلال منحهم القروض وفقا للشروط معينة.

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