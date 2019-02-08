السفارة المصرية في العراق تمنح ذوي المصابين فيزا للاطمنئان عليهم

2019/02/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل آفاق في القاهرة بأن السفارة المصرية في بغداد اصدرت

تأشيرات دخول الى ذوي المصابين في حادث تصادم الحافلتين في شرم الشيخ

جنوبي سيناء.واضاف المراسل انه تم ليلة امس الخميس في ساعة متأخرة

إصدار التأشيرات لذويهم واستلموها في الحال من مقر السفارة,كما وتم

أخطار مكتب الخارجية في مطار القاهرة لاستقبالهم وتسهيل الدخول صباح

اليوم الجمعة للوقوف على حالة المصابين.هذا واعلنت وزارة الخارجية،

الجمعة، عن اسماء العراقيين الذين لقوا مصرعهم واصيبوا في حادث شرم

الشيخ بمصر، فيما اشارت الى ان السفارة العراقية في القاهرة تتابع

علاج المصابين.وقالت الوزارة في بيان ان "السفارة العراقية في القاهرة

تتابع ميدانيا علاج العراقيين المصابين اثر حادث تصادم حافلتين بطريق

شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة تسعة آخرين.

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