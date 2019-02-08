الاحد المقبل.. انطلاق منافسات دوري الناشئين لكرة اليد

2019/02/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الجمعة، اقامة بطولة دوري الناشئين في القاعة التخصصية ببغداد.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي

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