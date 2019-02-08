مقرر البرلمان: حضور النواب بالفصل التشريعي الاول كان جيدا وتجاوز الـ 280 نائبا

2019/02/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مقرر مجلس النواب برهان الدين اسحاق، الجمعة، عزم المجلس بالفصل التشريعي المقبل تطبيق التعديلات التي حصلت بنظامه الداخلي لضمان عدم استمرار الغيابات وفق اليات

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