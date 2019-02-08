عمليات بغداد تطلق حملة إيصال

2019/02/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ،تم إطلاق حملة لإيصال الماء الصالح للشرب لقضاء المدائن".

وأضاف البيان، أن" إبطال قواتنا المسلحة يثبتون تفانيهم من أجل خدمة أبناء شعبنا الكريم وبمختلف الظروف والأزمات التي يمر بها بلدنا الحبيب".

انتهى..م.ر

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