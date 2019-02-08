كيف علق ميسي على أنباء وفاة سالا؟

2019/02/08 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أسفه الشديد لسماع أنباء وفاة مواطنه إيميليانو سالا.مهاجم نانت الراحل انتقل لكارديف سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

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طائرة اللاعب المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا لبداية رحلته مع ناديه الجديد تحطمت، وتم التعرف مساء أمس الخميس على جثته.



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الأنباء تسببت في حالة حزن شديدة بجميع الأوساط الرياضية، لتصل إلى ميسي الذي علق على الخبر المؤسف.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا..



pic.twitter.com/IPzEsot6lo— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019وقال ميسي في تدوينة على إنستجرام:"أقدم التعازي لعائلة وأصدقاء إيميليانو، نحن معكم وبجانبكم ونتمنى له أن يرقد في سلام".

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وينضم مهاجم برشلونة للعديد من النجوم الآخرين الذين علقوا على وفاة المهاجم الأرجنتيني، أبرزهم كيليان مبابي ونيمار وخافيير ماسكيرانو.

يذكر أن حادثة وفاة اللاعب أثارت أزمة جارية حالياً بين نانت وكارديف، حول أحقية النادي الفرنسي بالحصول على قيمة انتقال اللاعب بعد الكارثة الإنسانية.





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