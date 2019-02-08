2019/02/08 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتراجع "داو جونز" أدنى مستوى 25 ألف نقطة، مع القلق بشأن التجارة واستمرار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وكان قطاعا التكنولوجيا والسلع الكمالية أكبر الخاسرين في "وول ستريت"، كما قاد سهما "بيونج" و"كاتربيلر" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".





وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين والولايات المتحدة لم يعملا بعد على صياغة مسودة بشأن ما تم الاتفاق عليه خلال المحادثات التجارية الأخيرة.





وجاء هذا التقرير بعد تصريحات مستشار الاقتصاد للبيت الأبيض بأن لا يزال هناك فجوة كبيرة بين واشنطن وبكين لعقد صفقة تجارية.





وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، ما دفع الأسهم الأمريكية لتسجل خسائر قوية في جلسة أمس.





وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 216.6 نقطة إلى 24048.2 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7% مسجلاً 2694.4 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.7% إلى 7237.3 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.515.





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