2019/02/08 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبط سهم شركة "توماس كوك" بنحو 16% خلال تعاملات اليوم الجمعة، في أكبر وتيرة في نحو شهرين وسط شكوك تجاه مستقبل أعمال الشركة عقب البريكست.





وتعرض سهم الشركة البريطانية العاملة في قطاع السياحة للضغط بعد خفض مورجان ستانلي تقديراته للسعر، بسبب ما اعتبره صعوبات قد تواجه سعي الشركة لبيع أعمال الطيران الخاصة بها.





وكان السهم قد سجل مكاسب ملحوظة بالأمس بعد إعلات الشركة أنها تجري مراجعة استراتيجية لخطوط الطيران التابعة، حيث تسعى نحو إيجاد تمويلات لمزيد من الاستثمار في أعمال الفندقة.





وبعد إعلان الشركة خفض محللون بنك "جي.بي.مورجان" تقديراتهم لسعر سهم "توماس كوك" بنحو 17%، حيث يروا أن هناك عدد قليل من المشتريين الواضحين، "حيث أن أي مشتري سيحتاج إلى النظر في قواعد ملكية الاتحاد الأوروبي التي تحكم كل شهادة تشغيل جوي".





وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سهم "توماس كوك" بنحو 16%، حيث كان الأسوأ أداءً في مؤشر "فوتسي" البريطاني.





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