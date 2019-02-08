2019/02/08 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: أعلن نادي "ليفربول" تحقيق أرباحاً قياسية قبل الضريبة خلال العام المالي الماضي، بفضل الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة المالكة للنادي الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنها حققت زيادة بنحو 212% في الأرباح قبل الضريبة عند 125 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي المنتهي في 31 مايو 2018، مقارنة مع 40 مليون إسترليني في العام المالي السابق له 2016/2017.





وأضافت البيانات أن المبيعات السنوية ارتفعت بنحو 90 مليون إسترليني لتصل إلى 455 مليون إسترليني خلال العام المالي 2017/2018، مع الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





وأوضحت البيانات أن إيرادات البث والإعلام زادت بمقدار 66 مليون إسترليني إلى 220 مليون إسترليني، كما ارتفعت العائدات التجارية إلى 154 مليون إسترليني.





أما إيرادات المباريات فقد ارتفعت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني إلى 81 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت البيانات إلى أن النادي الإنجليزي أعاد استثمار نحو 190 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى للتعاقد مع لاعبين جدد، فيما استقبل نحو 137 مليون إسترليني من بيع لاعبيه.





ومن جانبه قال "آندي هيوز" الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ليفربول: "ما شهدناه هو تحسن مستقر ومستمر في المركز المالي للنادي خلال السنوات الأخيرة، وقد مكننا هذا النمو وزيادة الإيرادات من إعادة الاستثمار بشكل كبير في كل من الفريق والبنية الأساسية التشغيلية لكرة القدم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرباح ليفربول تقفز بأكثر من 200% لتحقق مستوى تاريخي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرباح ليفربول تقفز بأكثر من 200% لتحقق مستوى تاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).