2019/02/08 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسل الغد : لجنة تبادل الأسرى اليمنيين تتفق على تسليم كامل الجثث على 5 مراحل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: لجنة تبادل الأسرى اليمنيين تتفق على تسليم كامل الجثث على 5 مراحل) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: لجنة تبادل الأسرى اليمنيين تتفق على تسليم كامل الجثث على 5 مراحل) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل الغد: لجنة تبادل الأسرى اليمنيين تتفق على تسليم كامل الجثث على 5 مراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).