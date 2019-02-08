ماذا بعد عزاء الأمير ؟

2019/02/08 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس كتي انتقل سمو الأمير تحسين سعيد علي بك امير الايزيديين في العراق و العالم الى جوار ربه في نهاية شهر يناير المنصرم في احدى مستشفيات مدينة هانوفر الالمانية.استغرقت مراسيم عزاءه هناك و اجراءات نقل جثمانه الى العراق و استقباله بمراسيم بروتوكولية رسمية في مطار اربيل الدولي الى ان وارى الثرى في قصر الأمارة […]

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