تفاصيل جديدة عن الطلبة الذين رفعوا صورة صدام حسين في جامعة الأنبار

2019/02/08 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اطلقت القوات الامنية، الجمعة، سراح اثنين من الطلبة الذين تم اعتقالهم على خلفية رفع صورة لصدام حسين في احدى الاحتفالات بجامعة الانبار.ونقل مصدر امني لمراسل “ناس” اليوم (8 شباط 2019)، ان “القوات الامنية قامت اليوم باطلاق سراح اثنين من الطلبة جامعة الانبار الذين قاموا برفع صورة الرئيس العراقي السابق صدام حسين” […]

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