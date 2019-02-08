الوطنية: اسلوب الحلبوسي في ادارة جلسات البرلمان سبب عدم حضور علاوي لها

2019/02/08 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..انتقدت كتلة ائتلاف الوطنية النيابية عملية تداول كتاب “منسوب الى رئيس مجلس النواب” بشأن تغيب اياد علاوي عن حضور جلسات البرلمان مؤكدة انها لم تتسلم هذا الكتاب الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام .

واعربت الكتلة في بيان عن استغرابها من عدم صدور اي موقف بنفي ما جاء في الكتاب “الملغوم” عن مكتبه او عن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب ، مؤكدة انه “لم يصل رسمياً الى ائتلاف الوطنية او نوابها او مكتب الدكتور اياد علاوي”.

ووصف لبيان ذلك بأنه “أسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته واملاءاته عبر الاعلام”.

وقال “لقد استغل بعض المغرضين ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على الدكتور علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الاخرين، تصدوا لنظام صدام واسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام”

واضاف “كما يبدو ان الحلبوسي قد نسي دور الدكتور اياد علاوي وامام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للانبار”.

وردا عما وصفه البيان بـ”كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين” بشأن المطالبة بقطع راتب علاوي، قال البيان لقد “تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع اعضاء مجلس النواب مجتمعين”.

و برر البيان امتناع علاوي عن حضور جلسات البرلمان بأنه “جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض ان يكون اميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي الكريم”، مستدركا بالقول “عندما يتراجع عن اسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في ادارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على اداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب”.

وكانت مواقع اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت وثيقة صادرة عن مكتب الحلبوسي، الأربعاء،تشير الى تجاوز غيابات علاوي عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 (قانون مجلس النواب وتشكيلاته) دون عذر قانوني.

ودعا الحلبوسي زعيم ائتلاف العراقية، إلى عدم التغيب مستقبلا عن جلسات مجلس النواب مهدداً باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون أعلاه.

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