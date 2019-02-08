الانبار تعلن عن اعادة اعمار جسر حيوي شرقي الفلوجة للمرة الاولى منذ ثلاثة اعوام

2019/02/08 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ،الجمعة، عن اعادة اعمار جسر حيوي شرقي مدينة الفلوجة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام .وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وبصحبة قائد عمليات المحافظة وشرطتها حضروا مراسيم افتتاح جسر الرعود الذي يربط قضاء […]

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