2019/02/08 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/استنفار في بغداد تحسباً لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة

08/02/2019 18:37:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، استنفار كافة كوادرها الآلية والبشرية، تحسباً لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة على مدن العاصمة.

وجاء في بيان للأمانة، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )أنها وجهت دوائرها بـ"تصفير كافة المحطات الرئيسية والفرعية في مدن العاصمة، بالاضافة إلى تهيئة كافة خطوط المجاري وبضمنها خطوط الطوارئ لأجل سرعة تصريف مياه الامطار والسيطرة عليها".

وبينت أمانة العاصمة بحسب البيان، أن "من ضمن خطتها دعم المناطق الزراعية والمناطق التي تقع خارج حدودها البلدية، كالمدائن وجسر ديالى والحسينية وسبع البور وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/استنفار في بغداد تحسباً لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/استنفار في بغداد تحسباً لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).